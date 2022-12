Nico Occhiato habló de su relación con Lali Espósito, con quien lo vieron en un boliche

El 2022 terminó de lanzar la carrea de conductor de Nico Occhiato en la TV, junto a su ex Flor Vigna, pero también en su señal de streaming, donde su programa con Lali Espósito batió récords y levantó polvareda.

Sin embargo, la buena onda que hubo en pantalla, continuó en Qatar, donde la Selección Argentina se coronó campeona del Mundo, en compañía de Marley.

Pero en las últimos apareció un video que subió un usuario de redes sociales en el que se ve a Nico Occhiato conversando con Lali en un boliche, y por eso Ángel de Brito envió a Alejandro Castelo de LAM a preguntarle si hubo “un Chape tour en Qatar” con la cantante.

“No, no. La crucé porque nos cruzamos con todos los argentinos porque íbamos donde había fiestas de argentinos”, le dijo Nico al cronista, pero este le consultó por la salida que hicieron ni bien llegaron a Argentina, y que quedó registrada en el video.

Más sobre este tema Lali Espósito habló de la posibilidad de vivir un romance con una mujer: "Conozco chicas increíbles de las que me podría enamorar"

NICO OCCHIATO HABLÓ SOBRE EL SUPUESTO “CHAPE TOUR” CON TINI STOESSEL

Sin conocer la existencia del video, Occhiato reaccionó a su manera. “¡No! ¿Sabés cómo estaba el día que llegué? ¡Estaba hecho un bol…! No dormí nada en el vuelo. Casi perdimos la conexión en San Pablo”, dijo el conductor.

“Llegué acá y me tuve que venir a la oficina derecho y ese día… me fui a lo de mis viejos ese día a la noche. Lo subí a stories”, agregó Nico con una sonrisita típica de él, lo que ocasionó que Castelo le preguntó si la salida no habrá sido “al otro día”.

"Llegué acá y me tuve que venir a la oficina derecho y ese día… me fui a lo de mis viejos ese día a la noche. Lo subí a stories" G-plus

“¡El otro día fue ayer, bol…! ¡Llegué hace dos días! Ayer vinieron mis amigos a comer a mi casa. ¿Querés que te pase la agenda de todo lo que hice? ¿Qué querés que te diga?”, cerró Nico, muy nervioso.

“Yo les digo que sí, que pasó. Nico Occhiato mintió en la nota. No sabía que estaban esas imágenes del boliche. Cuando Alejandro les preguntó si habían ido al boliche, él dijo ‘no’, y el pibito ese que los subió a las redes los grabó a los dos en el boliche.