Nico Occhiato habló de la reacción de Flor Vigna tras las palabras que le dedicó en el Súper Bailando

Las profundas frases de Nico Occhiato a Flor Vigna en el Súper Bailando sigue dando que hablar. Luego de que la bailarina reconociera haberse sentido sorprendida por lo sucedido, el joven dio detalles de lo que sintió previo a hacer esas declaraciones tan íntimas en vivo.

"No me esperaba lo que dijo Nico, me sorprendió mucho. Me bloqueé y no entendía lo que estaba pasando", había confesado Flor, en diálogo con El Espectador (lunes a viernes de 14 a 16 por CNN Radio).

Más sobre este tema Flor Vigna habló de las sentidas palabras que le dedicó Nico Occhiato en ShowMatch: "No entendía lo que estaba pasando"

Indagado por esto, el participante respondió: "Obvio que Flor se habrá sentido sorprendida y lo entiendo perfecto. Pasa que el homenaje que había planteado era muy importante para mí. Era importante el mensaje".

"Antes de salir a hablar con Marcelo, yo me alejé un poco y empecé a hacer una introspección en mí para contar bien el homenaje. No quería decir frases hechas como ‘nunca bajar los brazos’, ‘perseguir tus sueños’. Y para eso tenía que meterme bien adentro mío y sacarlo para afuera", agregó.

Nico Occhiato: "Obvio que Flor se habrá sentido sorprendida y lo entiendo perfecto. Pasa que el homenaje que había planteado era muy importante para mí. Era importante el mensaje". G-plus

Luego, Occhiato se refirió a los sentimientos que lo atravesaron en el estudio: "Cuando empecé a pensar adentro mío, todo el tiempo se me venía a la cabeza ‘Flor me enseñó a pensar así’ y ‘Flor me enseñó esto’. Y cuando estaba ahí, se me vino a la cabeza dos o tres veces y no lo pude esquivar y dije que no lo iba a decir pero lo dije. Es lo más genuino que hay. Después pueden creerme o no, es mi vida y la vivo así".

Y cerró: "Con Flor nunca tuvimos problemas de egos. Siempre festejamos los logros del otro como propios y lo vivimos siempre así, poniéndonos contentos por el otro".