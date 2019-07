Netflix anunció que Friends dejará de estar en su plataforma en 2020: el motivo

Una y otra vez, los fanáticos de Friends, la comedia que fue furor en la década del noventa, reviven sus capítulos favoritos gracias a Netflix. Es que en la plataforma de streaming pueden encontrarse las 10 temporadas de la famosa serie... pero no por mucho tiempo.

Friends abandonará Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, el nuevo servicio de streaming que estrenará WarnerMedia en la primavera de 2020. Para ponerle fin a los rumores y a las especulaciones, las autoridades confirmaron que tendrán en exclusiva los derechos del show.

Según la empresa, HBO Max contará con los "derechos de transmisión exclusivos" de los 236 episodios de la comedia a la que Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry le dieron vida.

Ante el comunicado de la empresa, Netflix se despidió públicamente de la serie y, a través de Twitter, expresó: "Lamentamos que Friends vaya al servicio de transmisión de Warner a principios de 2020 en los Estados Unidos. Gracias por los recuerdos, pandilla".

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕