Nequi Galotti encontró el amor tras la muerte de Bartolomé Mitre: quién es Pablo Hernández, su nuevo novio

A dos años de enviudar, Nequi Galotti (62) reveló que encontró el amor en Pablo Hernández, un empresario de 58 años al que conoció a través de Instagram y con quien conformó una pareja gracias a la insistencia de sus amigas.

En LAM, Ángel de Brito puso al aire a la ex “angelita” que contó que Hernández le insistió por más de cuatro meses con mensajes que ella se negaba a responder ya que no quería iniciar una nueva relación tras la muerte de Bartolomé Mitre, ocurrida el 25 de marzo del 2020.

Según Galotti, Hernández, que se dedica al comercio exterior y la ganadería, la hizo sentirse distinta. “Estoy feliz, plena. Nunca me imaginé que iba a contestar un mensaje de alguien, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. Me despertó curiosidad”, reveló.

NEQUI GALOTTI REVELÓ QUIÉN ES SU MISTERIOSO NUEVO NOVIO, PABLO HERNÁNDEZ

Galotti explicó que el chat con Hernández fue esencial para despertar su deseo de conocerlo. “Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, dijo, y contó que ya en su primera cita hubo un beso.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que veas quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, detalló la exmodelo.

“Es separado, tiene hijos. Todavía no nos presentamos a nuestras respectivas familias”, dijo Nequi, que contó que su novio cumple años el 14 de enero y que su hijo aprueba la relación. “Cuando le conté que estaba conociendo a alguien, él me dijo: ‘Yo quiero que seas feliz, yo voy a estar a favor y sé que vos sabés elegir a las personas que te rodean’”, recordó.

“Toda la gente que me rodea está encantada. Dicen que me ven feliz, radiante. A mi mamá le conté cuando ustedes empezaron a hablar, subí corriendo a contarle. No quería que se enterara por la tele”, cerró la panelista de Todas las tardes.