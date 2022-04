Nazarena Vélez salió al cruce tras las acusaciones por suspender una función en Gualeguaychú: "Había 40 personas y no me convenía"

A Nazarena Vélez no se le cayeron los anillos al explicar por qué suspendió su presentación en Gualeguaychú.

"Decidí levantar la función porque de verdad había 40 personas y no me convenía económicamente", admitió ante Ciudad la protagonista de Me enamoré de vos, obra que comparte con su pareja, Santiago Caamaño.

"Tenía que poner de mi bolsillo" para salir a escena, completó.

De esta manera, la panelista de LAM se hizo cargo de la suspensión de la función tras su exitosos shows en las ciudades entrerrianas de La Paz y Concepción del Uruguay.

La polémica se había generado cuando un en Twitter se hizo público el posteo en Facebook del locutor Mario Toledo, quien tras comentar que no le habrían pagado ni al sonidista ni al iluminador, chicaneó a Nazarena: "Ni Norma Aleandro se atrevió a tanto".

"Se le pagó a todo el mundo. La única que perdió plata acá soy yo. Porque además se devolvió la plata de las entradas. Todo". G-plus

Entonces, Nazarena Vélez aclaró enfática ante Ciudad: "Mi responsabilidad de pagarles al sonidista y al iluminador era mi responsabilidad, pero si hacíamos la función, así como a Argentores. Igualmente a los chicos, como habían llegado temprano se les pagó. Se le pagó a todo el mundo. La única que perdió plata acá soy yo. Porque además se devolvió la plata de las entradas. Todo".

EL DESCARGO DE NAZARENA VÉLEZ EN STORIES

A través de una serie de videos que publicó en Stories, Nazarena Vélez reconoció el error que había cometido al cancelar sobre la hora la función en Gualeguaychú.

"La acabo de cag... de una manera fuerte. Porque yo cuando la cag..., la cag.... fuerte", su descargo mientras tomaba un té para calmarse.

Entonces, explicó el motivo sin vueltas: "Era perder plata y la verdad, yo no puedo perder plata. Yo no soy una mina que tenga guita. Yo salgo a laburar con mucho respeto, con mucho amor al hacer teatro, pero no puedo perder plata. Hacer la función significaba perder plata".

"Pero me arrepiento un montón porque yo, como productora, tengo que arriesgar a veces. A veces se gana, a veces se pierde. Y la gente que vino al teatro no tiene la culpa de eso. Había señoras grandes a las que les pude dar un beso, pero que no me pudieron ver en la comedia, y eso me dio mucho dolor", cerró Nazarena Vélez.