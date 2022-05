Nazarena Vélez reveló el verdadero motivo de su separación de Alejandro Pucheta, padre de Barbie

A 27 años de separarse de Alejandro Pucheta (48), Nazarena Vélez (47) reveló el verdadero motivo del fin del matrimonio con el padre de su hija, Barbie.

"Al principio nos separamos en malos términos, porque no me dejaba trabajar. Quería que esté con Barbie todo el tiempo. Yo tenía 20 años. Me iba a volver loca", comenzó contando la actriz y productora en LAM.

"Yo ya había empezado a trabajar con Gerardo Sofovich, a los 14 años. Él tenía esa cosa machista… Y éramos muy pendejos y él está criado de una manera muy machista, tiene cosas antiguas, pero ahora cambió. Es re buen tipo", aseguró Nazarena.

NAZARENA VÉLEZ HABLÓ DE GRAN VÍNCULO QUE TIENE CON ALEJANDRO

"En un momento de mi vida pensé que iba a volver con él", sorprendió Nazarena en LAM, al asumir que otra causa de la separación fue haberse casado ambos muy chicos, ella con 18 años y él con 19.

Sobre el vínculo actual con Alejandro Pucheta, destacó: "Hablamos mucho. Yo lo adoro. Para mí es como un hermano".