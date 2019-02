Con los ojos brillosos, una sonrisa plasmada en su rostro y la felicidad de vivir esta nueva etapa en su vida, Nazarena Vélez confirmó su flamante relación con Santiago Caamaño, su compañero de elenco en Verdades Mentirosas, la obra que integran en Mar del Plata.

"Yo vine a pasarla bien a Mar del Plata, no sabía que tan bien pero la estoy pasando mejor de lo que pensaba. Vine a pasarla con mis hijos y esto me sorprendió, y está buenísimo. Estoy muy bien. Esto empezó hace un mes más o menos. Es la primera vez que estoy tan contenta", reconoció Nazarena en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

"Thiago es el que más o menos lo mira de costado a Santiago. No quiere saber nada. Me dijo que lo iba a reventar. ¿Sabés lo que hace? Me dice 'mirá má, cuánto amor que tengo', lo abraza a Santiago y hace el gesto de que le va a clavar un puñal por la espalda". G-plus

Indagada por las cosas que la llamó la atención del hombre de 37 años, la actriz se sinceró: "Fundamentalmente lo que tiene es que me despertó mucha confianza como para decirle 'vení para casa, están mis hijos'. Y la verdad uno no le abre las puertas de su casa a cualquiera. Es un pibe con un montón de códigos".

Por otro lado, dejó en claro cómo reaccionaron sus hijos: "Me dijeron que era divino. Barbie me dicen 'no me hagas encariñar y después...'. Es como que le tomó mucho cariño. Luqui (el novio de Barbie) y el Chyno también".

"Thiago ya tiene 8 años y no le puedo hacer el chamuyo de que Santiago 'es mi compañerito' porque tampoco es cuestión de tomarle el pelo a los nenes". G-plus

Sin embargo, en el caso del hijo que tuvo con Fabián Rodríguez no fue igual: "Thiago es el que más o menos lo mira de costado. No quiere saber nada. Me dijo que lo iba a reventar. ¿Sabés lo que hace? Me dice 'mirá má, cuánto amor que tengo', lo abraza a Santiago y hace el gesto de que le va a clavar un puñal por la espalda".

"Thiago tremendo, les quiero decir que Fabián dejó como muy bien su legado acá. Me la está haciendo bastante complicadita. Ya tiene 8 años y no le puedo hacer el chamuyo de que Santiago 'es mi compañerito' porque tampoco es cuestión de tomarle el pelo a los nenes", cerró, muy feliz por su presente sentimental.