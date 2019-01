Nazarena Vélez reveló la charla que tuvo con Barbie sobre la posibilidad de cruzarse con Laurita Fernández

En plena temporada teatral en Mar del Plata y tras quedar sin efecto la restricción perimetral que la jueza le había otorgado a Fede Bal para no cruzarse con Nazarena Vélez en La Feliz, la actriz habló de la fuerte posibilidad de que, en febrero, tanto ella como Barbie Vélez, se crucen personalmente con Laurita Fernández en la entrega de Premios Estrella de Mar.

En mayo de 2016, cuando se consumó la escandalosa separación de Barbie y Fede, el nombre de la protagonista de Sugar sonó como "tercera en discordia".

"Más allá de lo que pasó en su momento, no me molesta ver a 'la nena' y a Barbie menos". G-plus

"Él (Bal) no puede ir (a la premiación). Yo, si estamos o no nominados, tengo ganas de ir con los chicos de la obra", dijo Nazarena en Los Ángeles de la Mañana, notificando que un acuerdo legal llevó a que solo uno de dos asista al evento.

“Laurita posiblemente sea la conductora, sino estará por Sugar, que será parte de la premiación. ¿Eso va a ser incómodo para todos?”, indagó Ángel de Brito. Y Vélez no sólo respondió la pregunta, sino que reveló la charla que tuvo con su hija al respecto.

"A mí verla a la nena (sic) no me molesta en nada. De verdad. Había escuchado que seguramente vos y ella sean los conductores. Más allá de lo que pasó en su momento, no me molesta en lo más mínimo y a Barbie menos. Ayer lo estábamos hablando y le dije: 'Dale, hija, vamos a los Estrellas de Mar'. Y ella me dijo: 'Si, re, vamos, si estoy nominada en Derechas (obra de José María Muscari en la que actúa)".