Nazarena Vélez respondió con ironía al enojo de Laurita Fernández

Laurita Fernández volcó su malestar con LAM después de que Nazarena Vélez la comparara con Eugenia “la China” Suárez por el cómo se comportó con Barbie Vélez cuando su historia de amor con Fede Bal. La conductora de Bienvenidos a bordo no ocultó su enojo con el ciclo de América y Nazarena pidió, de forma irónica, perdón al aire.

“Háganse cargo que Laurita dejó de vernos por culpa de ustedes dos”, fue la frase que lanzó Ángel de Brito dirigiéndose a Nazarena y Estefanía Berardi. Sin embargo, tras escucharlo, la actriz y productora reaccionó con ironía: "Pido disculpas a todos ustedes porque, si Laurita dejó de ver LAM por culpa de mis dichos, no me gusta".

Por su parte, Berardi también se defendió: "Yo conté cosas reales". Pero el conductor decidió dar por cerrado el tema a puro humor: "Laurita, si querés, las echo", atinó a decir, sin lograr que sus panelistas se preocupen por sus palabras.

LAURITA FERNÁNDEZ SE ENOJÓ CON NAZARENA VELEZ TRAS COMPRARLA CON LA CHINA SUÁREZ

Exactamente una semana atrás, Nazarena Vélez reaccionó con indiferencia al ver una nota de Laurita Fernández en LAM y hasta la comparó "negativamente" con la China Suárez por el supuesto modo en el que se comportó con Barbie Vélez cuando empezó a salir con Fede Bal.

Con pocas pulgas, la bailarina le respondió enojadísima a Nazarena, cuando el notero de Ángel de Brito la interceptó en la calle para tener su testimonio: "Yo doy notas, tengo rebuena onda y después van a piso y me re critican. Entonces, no tengo ganas. Siempre tengo la mejor, pero uno habla y después se burlan. No tengo ganas".

Sobre la posibilidad de ir al piso de LAM y tener a pocos metros a Vélez y a Estefi Berardi, con quien también está disgustada, Laurita agregó: "Yo soy re honesta. No tengo nada en contra de nadie y cada uno puede opinar lo que quiere. Pero si hay burla y mala onda... Tampoco me quiero sentir como una gila". "A Ángel lo quiero un montón. Entiendo el juego, todo. Pero leo cosas que no me gustan. Quizás no puedo ver a LAM porque estoy grabando o ahora en el teatro. Pero ya está", cerró.