Nazarena Vélez relató cómo fue la charla con sus hijos Barbie y Chyno sobre sus adicciones: "Me abrazaron y contuvieron"

Hoy por hoy, Nazarena Vélez disfruta de un presente pleno. Sin embargo, no le da la espalda al doloroso momento que vivió hace algunos años atrás cuando tuvo que hacerle frente a sus adicciones. De hecho, reflexiona sobre esa triste etapa para sembrar conciencia entre sus seguidores.

"Al principio, empecé con diuréticos y laxantes... Y después fui perfeccionando en buscar cosas mágicas para verme cómo deseaba”, aseguró en diálogo con La Once Diez/ Radio de la Ciudad.

La actriz también contó que logró ocultar su adicción durante mucho tiempo. Sin embargo, en un momento sintió la necesidad de abrirse con sus hijos, Barbie Vélez y Chyno Agostini, y así lo hizo.

"Como buena adicta lo he ocultado mucho. Pero cuando decidí contarlo, los senté primero a mis hijos. Tengo hijos muy sabios, muy amorosos, Barbie y Chyno me abrazaron, me contuvieron. Me dio mucho miedo cuando tuve que llamar a mi papá y a mi mamá, y después a mis hijos. Me cagué muchas cosas de mi cuerpo por esa adicción, me dio mucha vergüenza porque yo me quería quedar en esta vida por ellos. Es muy tóxico", aseguró.

Y se despidió disculpándose con quienes la aman y consigo misma por haberse lastimado durante años. "A mí (me pediría perdón) por todo el daño que me hice durante tanto tiempo. A mis viejos por hacerlos sufrir y a mis hijos. Pero a mí no se me caen los anillos por pedir perdón”, cerró, sincera.

¡Valioso testimonio!