Nazarena Vélez recordó un polémico llamado de Jorge Rial: "Me preguntó mi altura y me dijo que me estaba preparando el cajón"

En medio de los fuertes cruces que tuvo Jorge Rial con excompañeros y colegas que trataron su separación de Romina Pereiro, Nazarena Vélez contó su experiencia personal con el conductor en su debut en LAM.

“Yo tengo un amor/odio con Jorge. Con las últimas declaraciones que hizo le siento más lejos de él”, comenzó diciendo la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por América en vivo.

Luego, tras dejar en claro que jamás salió con Rial como se rumoreó en varias oportunidades, Nazarena sorprendió con una fuerte información: “Jorge me ayudó muchísimo. Pero tiene esa cosa que todos se preguntan ¿por qué le tienen miedo? A mí, un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón”.

"Jorge Rial me ayudó muchísimo. Pero tiene esa cosa que todos se preguntan ¿por qué le tienen miedo? A mí, un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón". G-plus

Y cerró, sin filtro: “Rial empezaba a la 1 el programa y me hizo mier… como millones de veces. Hacía eso por cualquier cosa, porque me iba al programa de Viviana Canosa y no al de él. Y yo decía ‘¿de verdad estás hablando tanto? Y tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara un mercenario”.