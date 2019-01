Nazarena Vélez y un provocador mensaje... ¿dedicado a Fede Bal?: "Le pega a las mujeres y apura a los chicos"

A Nazarena Vélez no hay bozal legal que la pare. Sin dar nombre un propio, pero -a sabiendas del conflicto que mantienen- haciendo alusión indirecta a Federico Bal, la actriz irrumpió en Twitter con un lapidario mensaje en contra del actor, luego de que su hijo, Chyno Agostini, dijera en TV que iba a contar algo delicado del exnovio de su hermana, Barbie Vélez.

"Esto me está poniendo en una situación incómoda, me pone mal. Yo la apoyo a mi vieja en todas. Me parece que ya es momento de decir lo que yo sé de este muchacho. Pero por ahora no voy a decir nada", había dicho el hijo de Nazarena en Nosotros a la Mañana. Sin embargo, a menos de 24 horas, el joven cantante dio marcha atrás: "Tragué saliva y voy a tragar saliva ahora porque lo que iba a contar es algo que puede perjudicar y hacer sufrir mucho a mi familia... Es preferible no decir nada".

En ese contexto, Nazarena lanzó un fuerte tweet: "Es de manual este HDP. Le pega a las mujeres y apura a los chicos". Minutos previos, en Los Ángeles de la Mañana contaron que Chyno habría desistido de hablar ante la posibilidad de recibir una carta documento de Bal.