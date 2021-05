Nazarena Vélez habló a fondo sobre el vínculo con su hija Barbie: "Ella ha sido un sostén importantísimo en mi vida"

Siempre sincera y dispuesta a hablar de todo, Nazarena Vélez reveló en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) que se animó a hacerse un "estudio" de vidas pasadas para conocer en profundidad detalles de sus encarnaciones.

“Una persona que me hizo un repaso por mis vidas pasadas me dijo que en las anteriores encarnaciones morí a los 17 y a los 19 años. Yo creo en todo y me conecto con todas las energías. A veces, me asusto de cosas que van a pasar”, comentó.

Además, reveló que también consultó por la fuertísima conexión que siente con Santiago Caamaño, su pareja, y Barbie, su hija. E hizo una declaración que sorprendió: "Cuando hice el estudio de mis vidas pasadas, pregunté por él y por mi hija Bárbara, por la relación que tengo con ella; y a los dos los conozco. Barbie fue mi mamá, y yo no tengo ninguna duda por cómo es conmigo mi hija".

Y cerró remarcando que cuando le contaron que su hija habría sido su mamá en otra vida, le cayeron varias fichas. "Terminó de confirmarme un montón de cosas. Ella ha sido un sostén importantísimo en mi vida. En los peores momentos, siempre estuvo y con una gran entereza. Y ahora se me casa”, sentenció.

