Nazarena Vélez estalló contra José María Muscari para explicarle por qué ya no son amigos: "¡Te cerraste, flaco!"

Nazarena Vélez estalló contra José María Muscari en su visita a LAM para explicarle por qué dejaron de ser amigos tras el escandaloso audio que se filtró en el que él hablaba mal de Fede Bal, tras su polémica separación de Barbie Vélez.

“¿Con el audio fue que se cortó la relación entre ustedes?”, preguntó Ángel de Brito y el productor respondió: “Sí, más que con el audio, con todo lo que pasó después. En ese momento nos decepcionamos mutuamente, yo esperaba más cercanía de Naza”.

“Yo salí a bancarte como nadie, ¿vos te acordás? Te llamé muchas veces, no me contestabas. Te quise ir a ver, no querés, no te llamo más. Yo entendí que vos creías que yo había mandado ese audio y que hayas pensado eso me dolió muchísimo”, le recriminó entonces la angelita.

“¿Podrían tener un encuentro entre ustedes y hablar?”, indagó así el conductor y luego de que Muscari dijera que sí podría hacerlo, Nazarena dudó: “Yo no sé, fue algo que sufrí mucho porque lo quería mucho y me dolió más que se distanciara por un tiempo de Barby”.

“No dejaste que nos acerquemos, ¡te cerraste, flaco! Era imposible, yo no soy una mina invasiva, no me iba a meter adentro de tu casa si vos no me contestas el teléfono. Cuando pasó lo de Fabi vos te podías meter en casa”, sentenció contundente la panelista.

FUERTE RECLAMO DE JOSÉ MARÍA MUSCARI A NAZARENA VÉLEZ EN EL AIRE

José María Muscari le hizo un fuerte reclamo a Nazarena Vélez en LAM en medio de una charla cara a cara tras su distanciamiento en el 2016.

“En el peor momento de Barby yo estuve al lado de ella, en el peor momento de Nazarena también estuve, pero en mi peor momento no estuvieron”, lanzó indignado el productor.