Nazarena Vélez descolocó a Martina de Gran Hermano con su pregunta sin filtros: "¿Vos estás medicada?"

A dos días de ser eliminada de Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher visitó LAM y Nazarena Vélez la descolocó en vivo con una pregunta, luego de que Ángel de Brito le dijera a la joven que la ve "abatida".

"Sabía que me iban a nominar", comenzó diciendo Martina en el programa de América, con visible desgano. Perceptivo del desánimo de la participante de GH, Ángel le comentó, sin filtros: "Te veo abatida, Martina. Te veo arruinada".

Acto seguido, Nazarena Vélez descolocó a la joven con su pregunta: "Sí, yo te lo iba a decir: '¿Vos estás medicada?'. Te lo digo bien. Porque capaz, en un momento de tantos nervios...".

"Estoy agotada mentalmente. No me imaginé esto... Yo adentro estaba jugando. Para mí el juego era sacar a las personas de su eje e ir rompiendo grupos", respondió Martina, asumiendo que a dos días de ser eliminada de Gran Hermano transita por fuertes emociones.

MARTINA DE GH, IMPACTADA TRAS SU PASO POR EL REALITY

"Estoy nerviosa. Salí hace poco y no me esperaba tanta repercusión. Nunca vi un Gran Hermano, nunca vi un reality, no tenía mucha idea. Entrar no era algo que yo estaba buscando, se dio. Entré para jugar y por la experiencia", se sinceró la joven en su visita a LAM.

"Yo creo que afuera no se vio, pero yo fui muy feliz ahí adentro, me divertí mucho… Un día llamé al psicólogo porque no me daba más la cabeza", agregó.