Nati Jota quedó varada en Chicago y vivió una gran angustia por la cancelación de su vuelo: "Me da un poco de miedo"

Nati Jota se dirigió al aeropuerto tras sus vacaciones en Miami para regresar a Argentina. Sin embargo, a último momento le cancelaron su vuelo y la periodista se quedó varada en la desértica terminal de Chicago.

En primer lugar, contó que era de madrugada y que sentía temor porque no estaba acompañada. "Los aeropuertos están casi vacíos. Cerraron el lugar de comidas, ni siquiera podés entrar a esa hora, me da un poco de miedo, la verdad. Siento que es la película La terminal, aunque no la vi, por eso ya no sé qué hacer en el aeropuerto”, expresó a través de sus stories de Instagram.

Un poco más tranquila, bromeó sobre cómo se las arregla para no aburrirse: "De repente, me volví en una experta en el aeropuerto. Vengo caminando y viene uno de allá: '¿Sabés dónde hay algo para comer abierto?’. ‘Sí, tenés que seguir, darle duro, sobre la izquierda’... Como me lo caminé todo, pregúntenme lo que quieran... Tengo la data”.

Finalmente, casi a las dos de la madrugada, Nati contó que se encontró con un grupo de argentinos que estaban en su misma situación para hacerse el aguante.

"Estoy con un grupito de supervivencia. Primero, en el aeropuerto solo hay argentinos porque el único vuelo extraño que sale a esta hora es el nuestro. Segundo, grupo de supervivencia: ‘¿querés unas papitas? Tomá, acá conseguí’, las racionamos exactamente un poco para cada uno para superar este momento... Estamos en esa”, cerró.