Nati Jota opinó sobre los "videos espirituales" de Ivana Nadal: "Yo la escucho para ver si me la sube un poquito"

El sábado América arrancó sus nuevas propuestas y el primero fue Rodrigo Lussich con El Show del los Escandalones. Una de sus panelistas es Nati Jota y las preguntas sobre Ivana Nadal y su ex Bruno Siri no faltaron. Así el conductor ironizó sobre los mensajes espirituales de la modelo llamándola “la pastora Ivana” y Nati se refirió a esta faceta.

“Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. Creo que esta espiritualidad la adoptó en este último tiempo durante la cuarentena”, aseveró, sin querer entrar en polémica. “Yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de ort... Entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito. Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, señaló, sobre los videos que suele publicar la modelo en sus stories de Instagram.

También la influencer reconoció que mantiene la misma actitud sobre la nueva relación de su ex. “Yo no tengo contacto con ellos, no me hablo y no miro lo que suben tampoco”, se sinceró Nati Jota.