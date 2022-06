Nati Jota defendió a Emily Lucius de las críticas y Nai Awada la acusó de hacerle bullying en el colegio

En medio de las fuertes críticas a Emily Lucius por su accionar en El Hotel de los Famosos, Nati Jota la defendió públicamente y Nai Awada la acusó de haberle hecho "bullying" toda la secundaria.

"A Emily que no me la cruce, porque es indignante lo que hace. El acoso y el maltrato que ejercen contra Loccho es horrible. Hay que cancelarla a Emily Lucius porque está jugando con la salud de una persona", opinó Nai, re picante, en Twitter sobre Emily.

Entonces, Nati respaldó púbicamente a la hermana de Belu Lucius.

"A Emily la conozco y sé que es una gran persona. Lo que se muestra es un cuento de un programa de TV, no le hace justicia a ella", opinó Nati en Intrusos tras el fuerte descargo de Nai contra Emily.

Indignada, Nai la acusó de haber ejercido "bullying" contra ella cuando eran compañeras de colegio.

GRAVE ACUSACIÓN DE NAI AWADA CONTRA NATI JOTA

"¿Qué pueden esperar de la chica que me hizo bullyng toda la secundaria y al día de la fecha es amiga de los hombres que me acosaban sistemáticame con burlas y sustos en el colegio ? ¿En serio? #NoAlBullyng. NO NOS CALLEMOS MÁS POR MIEDO. Nati Jota, no te perdoné nunca, ni quiero...".

"Me escondía en el baño porque nadie me escuchaba llorar, nadie me daba bola. Es grave. Me inventaba fiebre para faltar y al día de hoy no quiero pasar por la puerta de ese colegio...".

"Todo vuelve en la vida, Nati Jota. Por más de que hoy estes en TV, la vida se ocupará sola de devolverte todo el dolor y daño que le hicieron a una nena de 15 años que solo intentaba pertenecer a tu nefasto grupo...".

"Mi papá tuvo que intervenir y recién ahi frenaron. Son tus amigos HOY. Lo publico a raiz de su defensa a lo indefendible. No sé ni cómo Nati Jota está en los medios sinceramente", cerró Nai, enojada.

¿Qué dirá Nati?