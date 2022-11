Nathy Peluso regresó al país y se dio un gusto bien argentino tras sus polémicos dichos sobre su nacionalidad.

Nathy Peluso regresó a Argentina en el marco de Calambre Tour 2022 para presentarse ante sus fans argentinos en el Movistar Arena. Sin embargo, antes degustó un manjar bien argentino.

La cantante fue fotografiada en la puerta de Don Julio, una de las parrillas más emblemáticas de Palermo, contenta por estar de vuelta en el país y por haber comido un buen asado.

Su regreso se dio luego de sus polémicas declaraciones. Vale recordar que Nathy había dicho que aunque nació en Argentina, se siente española. "Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español", había dicho.

NATHY PELUSO SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS A SUS DICHOS EN LAS REDES SOCIALES

Los seguidores de Peluso no le perdonaron su preferencia por España y le echaron en cara que factura millones con el supuesto uso de imagen latina que hace en ese país, y los temas con los que homenajeó al lugar en el que vivió hasta los 9 años: Buenos Aires y Argentina, además de las menciones que hizo a Mercedes Sosa en sus shows.

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, se limitó ella a escribir en Twitter junto a una imagen de un supuesto manjar.

Pero hasta en eso fueron críticos sus seguidores, ya que un usuario de esa red social, ya que descubrió que la foto de la pastafrola no era original sino que había utilizado una de archivo. “Nathy Peluso sacando una imagen de Google para demostrar su argentinidad, ja, ja, ja”, escribió junto a las pruebas.