Natalie Weber apuntó contra Mica Viciconte y Fabián Cubero: "No me fumo a una persona que habla mal de mi marido"

Natalie Weber fue contundente al expresar su fastidio con Mica Viciconte y Fabián Cubero, a raíz de la polémica que se dio cuando a mediados de 2018 Mauro Zárate decidió pasar de Vélez, club en el que se formó y sus hermanos (Sergio y Rolando) son ídolos, a Boca.

"Hubo una vez que Mica opinó de más y no era un tema para que ella opine. Que fue cuando jugó Vélez contra Boca, que preguntó si Mauro se olvidaba. Pero no tenía ni idea, hablaba pe… porque tenía ganas de hablar a cámara, porque no tenía ni de qué hablar. El marido (Poroto) tampoco tenía de qué hablar, pero habló igual y no importa", explicó Weber en Los Ángeles de la Mañana.

"Por supuesto que a Cubero no me lo fumo. Es obvio que no me fumo a una persona que habla mal de mi marido" G-plus

Entonces, Ángel de Brito le preguntó si a Poroto tampoco se "lo fumaba", y Natalie respondió sin filtros: "Por supuesto que a Cubero no me lo fumo. Es obvio que no me fumo a una persona que habla mal de mi marido en cámara, cómo me lo voy a fumar".

NATALIE WEBER Y SU TENSA RELACIÓN CON MICA VICICONTE

Por otro lado, la expanelista de Incorrectas disparó contra su colega del programa que conducía Moria Casán en las tardes de América: "Mica era la peor de todas mis compañeras. Es rara, tiene un carácter…".

Tras una pausa, Natalie Weber continuó justificando su poca conexión con Mica Viciconte: "Es seca, a mí fue con la que más me costó. Después, al final, terminamos teniendo como buena onda.

"Me costó porque era una mina que entraba al estudio y no saludaba. Es como seca, no es una mina que si te ve mal te pregunta. No la veo muy empática. La veo como más seca. Aunque yo nunca me crucé con ella", cerró Natalie Weber.