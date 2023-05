Natalie Pérez se quebró al hablar de su mamá, quien se emocionó detrás de cámara: "La miro y digo 'cuánto amor'"

Natalie Pérez emocionó a todos en Noche al Dente cuando habló del estrecho vínculo que tiene con su mamá y con todas las mujeres de su familia. Incluso, su madre no contuvo las lágrimas al oír las palabras de amor y admiración de su hija.

Todo comenzó cuando empezó a sonar Como pájaros en el aire, en la voz de Mercedes Sosa. La actriz y cantante explicó por qué es una de sus canciones favoritas y se emocionó en vivo.

"Me gusta mucho esta canción. Lo que dice la letra. Está todo ahí. Todas las mujeres que me acompañan en mi vida, mi mamá, mis abuelas, mi hermana, mis tías, mis amigas, mis primas. Me rodean muchas mujeres", dijo Natalie, movilizada.

"El mensaje de esa canción es hermoso. Cuando tengo ganas de llorar me pongo esa canción porque me hace recordar el vínculo que tengo con las mujeres, que es hermoso. Es literal porque las manos de tu madre tienen historia, tienen vida, tiene amor, sanan, te dan alegría. Me parece que es una canción espectacular", expresó Natalie, emocionada.

"Yo no soy madre, pero las veo a mis amigas y digo '¡qué difícil!'. La imagino a mi mamá, y digo 'cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánto amor'". G-plus

NATALIE PÉREZ EMOCIONÓ A SU MAMÁ CON SUS PALABRAS

Conmovido por las palabras de su invitada, Fernando Dente no dejó pasar la emoción de la mamá de Natalie Pérez, quien detrás de cámara la filmaba con amor y escuchaba con atención.

"Ahí está tu mamá. ¡Qué es una hermosura!", le dijo el conductor a la artista. Con los ojos repletos de lágrimas, Natalie le respondió: "Te amo, ma. Sí, es hermosa y mucho más".

Ahondando en el estrecho vínculo de la actriz con su madre, Dente le preguntó: "Vos empezaste desde muy chica, ¿hoy valorás desde un lugar distinto a esa mamá que te llevaba de chiquita (a trabajar), que te supo acompañar, que te supo escuchar?".

"Sí, obvio. Uno va entendiendo, va perdonando, va aceptando, va descubriendo. Yo no soy madre, pero las veo a mis amigas y digo '¡qué difícil con los nenes!'. La imagino a mi mamá, con tres hijos, con el trabajo, y digo 'cuánto esfuerzo, cuántas ganas, cuánta dedicación, cuánto amor y cuántas manos'", le respondió Natalie, mientras su madre derramaba algunas lágrimas detrás de escena.

Sin ahorrar en elogios, la actriz y cantante continuó: "Mamá es mamá, ¡mamá! Es mamá ama de casa, desayuno, merienda, cena, ropa limpia, camas hechas, casa ordenada. Lo mismo mis abuelas fueron de ese tipo de madres. Entonces, por supuesto, cuando vas creciendo vas... Mirá que linda que es (ponen en pantalla a su madre)".

Conmovido, Dente expresó: "A mí no hay no hay nada que me conmueva más que ver a una mamá orgullosa de su hija. Recién hacíamos la prueba de sonido y te filmaba. Y he visto cómo te acompaña también".

"Seguro tu mamá está muy orgullosa de vos", le contestó Natalie, a sabiendas de que Fer perdió a su madre muchos años atrás.

Cerrando el tema y restándole con picardía un poco de ternura al emotivo momento, Natalie Pérez finalizó: "A veces también digo '¡qué plomo!'. Porque ningún vínculo es perfecto. Nadie nace sabiendo y todas las mamás hacen lo que pueden y lo mejor para la felicidad de sus hijos".

Además de dedicarle profundas palabras a su mamá, Natalie Pérez anunció con mucha felicidad que el 9 de septiembre se presentará por primera vez en el Teatro Gran Rex y que las entradas para escuchar su nuevo trabajo musical y sus clásicos ya están a la venta.