Natalie Pérez le hizo frente a los rumores de romance con El Polaco y se refirió a Barby Silenzi: "Siempre es fuerte ver a tu pareja cerca de otra mujer"

El reciente lanzamiento del tema que tiene como protagonistas al Polaco y Natalie Pérez (cuyo videoclip dio que hablar las escenas románticas y complicidad que muestran), despertó los rumores de romance, es especial tras conocerse que el cantante y Barby Silenzi atravesaron una fuerte crisis de pareja.

Pero lejos de esquivarle al tema, la actriz recogió el guante y despejó todas las dudas: “Con el Polaco estrenamos la canción El regalo que está buenísima. No me enojó lo que se dijo, pero al principio me llamó la atención y dije ‘qué pena que se opaque el trabajo’. Y después me llamó mi abuela y me preguntó qué pasó, a lo que le dije ‘no sé qué pasó y espero no estar metida en el lío’”, comenzó diciendo Natalie en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a su vínculo con el artista, remarcó: “Al Polaco lo vi el día que grabamos la canción, el videoclip, y después no lo vi más”. Y en cuanto a cómo habrá repercutido en la mamá de Abril (fruto de su relación con el cantante) este tema, expresó: “Siempre es fuerte ver a tu pareja cerca de otra mujer, ningún humano está preparado para ver a su pareja besarse con otra persona. No estamos preparados para ver eso. Por eso trato de no salir con actores”.

"Siempre es fuerte ver a tu pareja cerca de otra mujer, ningún humano está preparado para ver a su pareja besarse con otra persona. No estamos preparados para ver eso. Por eso trato de no salir con actores". G-plus

“Yo soy re celosa y estoy tratando de modificarlo y si esto le pasó a Barby, la entiendo”, cerró la entrevistada, dejando en claro –una vez más- que su relación con El Polaco es únicamente laboral.