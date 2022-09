Natalia Oreiro le preguntó a Wanda Nara si tendría una relación de a tres y ella respondió picante: "Si no me avisan, no queda otra"

El coqueteo de un famoso, escondido debajo del disfraz de un unicornio, con Karina La Princesita en ¿Quién es la máscara? llevó a Natalia Oreiro a hacerle una pregunta íntima a la cantante y a Wanda Nara, recientemente separada de Mauro Icardi.

Tomando como referencia el cuerno del unicornio, la conductora y actriz uruguaya quiso saber si las “investigadoras” del programa tendrían una relación amorosa de a tres, y Nara fue muy sugerente en su respuesta, tras la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez.

PICANTE IDAD Y VUELTA ENTRE OREIRO, WANDA Y KARINA

Unicornio Brillo: -Tocame el cuernito, Karina…

Karina La Princesita: -Pasa que ya estoy cansada de cuernitos, pero bueno, uno más no me hace nada.

Unicornio: -Ahora vas a estar liberada de los cuernos.

Wanda Nara: -Ay, pará, liberamos a todas.

Karina: -Me quitó la maldición de los cuernos. Podés pasar por todas acá…

Natalia Oreiro: -¿Cómo sueñan los caballos?

Unicornio: -Son sueños normales. El tema es cuando te agarra Wanda…

Wanda: -¡Y dale con Wanda!

Natalia: -Pero pará, ¿estás enamorado de Karina o de Wanda?

Unicornio: -Yo para el amor soy bastante amplio. Soy de las nuevas generaciones, estoy decosntruido…

Wanda: -No, yo soy mega estructurada...

Natalia: -Ustedes, ¿estarían dispuestas a tener una relación de a tres? Vos, Wanda.

Wanda: -Yo no, pero si no me queda otra y no me avisan y somos tres, no me queda otra. Pero en realidad, yo soy muy estructurada.