Natalia Oreiro lució un barbijo súper fashion con Marley y se convirtió en tendencia: "Aprendan, che"

Si bien Natalia Oreiro saltó a la fama gracias a su inmenso talento a la hora de cantar y actuar, demostró junto a su hermana en Las Oreiro, la marca que ambas pensaron y materializaron, que también se las ingenia a la hora de diseñar originales prendas de indumentaria.

En Por el mundo en casa (Telefe), Marley visitó la casa rodante de Natalia y se sorprendió al verla. ¿El motivo? Abrió la puerta de su motorhome y lució con alegría su original tapabocas negro, que coronó con un armazón en forma de corazón.

"Divino el look, mirá lo que es", remarcó el conductor. "Me encantaría no tenerlo...", expresó Natalia, tras acomodarse su barbijo súper canchero.

Siempre ecléctica, la actriz completó su "look cuarentena" con una remera de mangas largas de colores llamativos, un pantalón simil cuero y un moño que sostiene su cabello.

En las redes, José María Muscari tuiteó que le encantó el tapabocas de la artista. "Aprendan, che... Del barbijo protector de Natalia, que está con Marley".

Aprendan che — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) September 21, 2020

Además, tampoco faltaron los memes. Como el de una usuaria que marcó la diferencia entre ella con barbijo y su ídola luciéndolo.

Natalia Oreiro con barbijo/ yo con barbijo pic.twitter.com/vkOnfDLuuE — *Lucia* (@LuAnmusi2) September 21, 2020

¡Hermosa!