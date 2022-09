Natalia Oreiro habló a fondo sobre el rumor de pelea con Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?

Yanina Latorre reveló en LAM que Natalia Oreiro, conductora de ¿Quién es la máscara? se habría enojado con Wanda Nara por su supuesta falta de profesionalismo.

La empresaria no habría cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones para viajar a Estambul con el objetivo de que Mauro Icardi firme el contrato para jugar en ese país.

En este contexto, Natalia le hizo frente al fuerte rumor de enemistad con Wanda y aclaró si es verdad que entre las dos está todo mal.

NATALIA OREIRO HABLÓ A FONDO SOBRE EL RUMOR DE PELEA CON WANDA NARA

"Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", aseguró en diálogo con PrimiciasYa.

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", sentenció Natalia, dejando en claro que con Wanda está todo bien.