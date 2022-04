Natalia Oreiro deslumbró con su look en el Teatro Colón: diseño exclusivo de María Gorof

Este jueves, Natalia Oreiro presentó en el Teatro Colón la avant premiere de Iosi, el espía arrepentido, una serie que protagonizó para Amazon Primer Video y que se podrá ver desde este viernes.

La actriz uruguaya se presentó luciendo un exclusivo outfit de tres piezas en tono off White y silver realizado en crepe italiani y forreau de seda diseñado por María Gorof, que captó todas las miradas y los flashes de los fotógrafos.

La diseñadora le contó a Para ti que el conjunto estaba compuesto por "un cropped jacket de hombros destacados y escote solapa de bajo irregular, más un protagónico aplique artesanal en puños, engalonado en plumas a tono".

Más sobre este tema Natalia Oreiro volvió a opinar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia: "Paz"

EL LOOK DE NATALIA OREIRO EN LA AVANT PREMIERE DE IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO

"El top de escote V tipo bikini de breteles finos más sutil engalonado en cristales en bajo busto. El pantalón es tipo paper bag de cintura alta, en sutil entablonado, con bolsillos", agregó la diseñadora sobre el atuendo que la actriz acompañó con stilettos joya de Christian Loboutin.

Junto a Natalia se presentaron también Gustavo Bassani, Mercedes Morán, Carla Quevedo, Marco Antonio Caponi y Minerva Casero, que completan el elenco de esta serie que recuenta hechos ocurridos tras la voladura de la embajada de Israel en Argentina, ocurrida el 17 de marzo de 1994.

Para Natalia Oreiro tiene un sabor muy especial dado que el día en que ocurrió el atentado, ella se estaba mudando a Argentina ayudada por sus padres. La actriz le contó a TN que una vidriera cercana ellos explotó debido a la onda expansiva de la explosión del edificio.

Más sobre este tema Natalia Oreiro reveló la absurda razón por la cual no la aceptaron en una clase de ballet cuando era chica

“No sabíamos si había chocado el subte, estallado una garrafa... para mí fue muy traumático”, recordó Oreiro, que explicó que para ella es muy importante que se haga justicia. “Fue un atentado a la Argentina, no sólo el pueblo israelí. Pero, además, yo tengo un vínculo muy fuerte con Israel, por mi trabajo he viajado muchas veces, así que hay mucha emoción que me invade”, cerró.