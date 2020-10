Natalia Oreiro compartió un video de su hijo, Atahualpa, haciendo origamis, uno de sus pasatiempos favoritos

La cuarentena por el coronavirus no impidió que Atahualpa (8), el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, haga a un lado uno de sus pasatiempos favoritos, hacer origamis. Por el contrario, el estar en su casa le dio la oportunidad de hacerlos con sus papás contemplándolo de cerca.

Orgullosa por la manualidad que hizo su hijo, la actriz y cantante subió un video a Instagram de su niño haciendo hábilmente una bella pieza. "Origamis de Ata", tituló Oreiro el material, del paso a paso.

Más sobre este tema Natalia Oreiro habló de la educación "al natural" de Atahualpa y su "hobbie zen": "Todos los días hace origami"

En nota con Vero Lozano, Natalia Oreiro relató al respecto en Cortá por Lozano: "A Ata le encanta hacer origamis y tiene a su maestro, que se llama Pedro y es un genio”. Y agregó: “Ata iba a su taller y cuando comenzó la pandemia le propuso a sus alumnos hacerlo diario. Así que todos los días hace su clase de origami y no lo podés sacar de ahí. Eso es lo que elige y lo que lo construye. No porque haya una negación hacia lo otro. No está ni bien, ni mal, se parece a la infancia que yo tuve".