Natalia Borges, filosa al hablar de su separación de Pocho Lavezzi: "Muchas veces es mejor no saber la verdad"

El romance de Pocho Lavezzi con Natalia Borges terminó como empezó, de manera sorpresiva. Mientras él insiste con que sigue enganchado con ella, la modelo se refiere de forma tajante y sin vueltas a su separación.

A través de sus redes sociales, Natalia jugó al "verdadero o falso" con sus seguidores. Mediante sus stories de Instagram, los usuarios quisieron saber si aún hoy por hoy sigue amando al futbolista. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con contundencia.

Picante, Natalia se refirió también en las sorpresivas declaraciones de su ex tras la separación. "Me parece que él dice eso. No yo. Pero el amor no es suficiente. Todas las personas tienen cosas buenas y malas, ¿sí? Pienso que es un gran jugador", sentenció.

Y se despidió remarcando que algún día contará por qué se separaron. "Yo quiero hacer eso. Pero no sé si quieres escuchar la verdad. Muchas veces es mejor no saberlo", cerró.

¿Qué dirá el futbolista?