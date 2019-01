Natacha Jaitt denunció que fue violada por dos hombres: "Me abusaron, quedé en shock, ultrajada"

A través de una extensa carta en su cuenta de Twitter, Natacha Jaitt (41) denunció públicamente, luego de hacerlo judicialmente, a un amigo suyo a quien acusó de haberla violado junto a otra hombre en un departamento de Belgrano.

"Quedé en shock. Toda sucia. Ultrajada". G-plus

La mediática relató que su amigo, quien trabaja como director de cine, al que consideraba como “casi un hermano” llamó a un tercero y que tras tomar alcohol comenzó a sentirse mareada y “se me apagó el televisor”.

"En casa me encerré, apagué el celular aterrorizada. No podía dormir. Me empecé a hacer pis, caminaba y me hacía pis, como una nena asustada. Hasta hoy, me hice pis todo el tiempo". G-plus

Luego Natacha describió que fue forzada a tener sexo anal y oral con quien consideraba su amigo y el amigo de él y que le arrancaron el cuero cabelludo. “Quedé en shock. Toda sucia. Ultrajada”, escribió, mientras relataba cómo había podido salir del departamento.

“En casa me encerré, apagué el celular aterrorizada. No podía dormir. Me empecé a hacer pis, caminaba y me hacía pis, como una nena asustada. Hasta hoy, me hice pis todo el tiempo”, detalló la modelo con crudeza, en una carta a la que tituló “fui abusada”.