La periodista habló de su cambio físico y cómo repercutió en su vida amorosa, junto a Nacho Iparraguirre : "No me quedó nada por probar".

Enfocada en el lanzamiento de su libro, en el que repasa las dietas que hizo para poder bajar 25 kilos en poco tiempo, Nancy Pazos (50) disfruta con plenitud de su cambio físico y su romance con Nacho Iparraguirre (40), su pareja, con quien ya lleva cinco años de amor.

"No me imagino en pareja con un señor de mi edad. La mujer que llega bien a los 50, llega más potenciada en lo sexual. El sexo siempre fue algo central en mi vida". G-plus

Conforme y muy feliz con la imagen que le devuelve el espejo, la periodista contó en la revista Pronto: "A los 50, me siento más linda que a los 45. Pero lo más importante es que sé cómo se vive sin el cuerpo perfecto y la pasé bien. Por ahora me reivindiqué desde otro lugar. Te voy a contar algo: los hombres no para de mandarme mensajes en Instagram ¡y cada vez son más chicos!".

Más sobre este tema La declaración súper hot de Nancy Pazos: "El bidet es fundamental para los períodos de abstinencia sexual"

Respecto a cómo vive el sexo a los 50 años, detalló: “¿Viste que hay un spot den el que Macri dice que no se siente de 60? Bueno, estoy así. No me imagino en pareja con un señor de mi edad. La mujer que llega bien a los 50, llega más potenciada en lo sexual. El sexo siempre fue algo central en mi vida y viví la sexualidad plenamente, no me quedó nada por probar con mis parejas".

Pazos mantuvo una larga relación de pareja con Diego Santilli, con quien tuvo tres hijos: Teo, Nicanor y Tonio.