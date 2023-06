Nancy Pazos rompió en llanto al revelar qué hizo con las cenizas de su mamá: "Me encontré en una disyuntiva"

En agosto de 2020 Nancy Pazos vivió con gran tristeza la muerte de su madre tras contagiarse de coronavirus. La periodista abrió su corazón sobre los vaivenes que tuvo con ella en su vínculo y en A la Barbarossa compartió su emoción luego de mudarse de la casa en la que vivió durante 25 años y el encuentro de las cenizas de su mamá.

“Me encontré en la disyuntiva de qué hacer con mi mamá”, contó, en el ciclo de Georgina Barbarossa. “Esparcí las cenizas en mi casa anterior. El señor se está enterando en este momento”, aseveró, antes de conmoverse.

“Mi mamá amaba esa casa. Fue mi primer lugar donde ella me vio triunfar, ser feliz”, reconoció la periodista.

Foto: Instagram

LLORÓ NANCY PAZOS CUANDO CONTÓ DÓNDE ESPARCIÓ LAS CENIZAS DE SU MAMÁ

“Mi viejo me pidió que esparciera sus cenizas en otro lugar. Yo siempre me quedé con la duda sobre mamá. Ella tuvo una vida dura y vivió mucho a través de lo que a mí me sucedió”, compartió, sensibilizada.

La panelista, ya quebrada por la emoción, contó otra partida que la afectó. “Para mí fue una manera de homenajearla, como también se quedó uno de mis perritos. Justo él se murió y yo decía ‘qué loco porque este perrito se quiso quedar acá’”, expresó.

Nancy reveló que el acto hacia su mamá fue intimísimo. “Lo hice sola. No los hice participar a los chicos de esas cosas”, confesó.