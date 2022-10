Nancy Pazos recordó una difícil situación con su mamá: "Me echó de casa sin saber que yo estaba embarazada"

A corazón abierto, Nancy Pazos recordó los momentos más felices y tristes tanto de su infancia como de su adolescencia.

En este contexto, reveló que su madre la echó de su casa cuando tenía 17 años. Y que la señora, ni nadie, sabía que ella estaba embarazada.

"A los 17 me fui de casa, si se quiere, después de una discusión en términos de intimidad sexual".

"Yo ya estaba haciendo el CBC en la facultad y planeaba pasar fin de año de vacaciones con Gerardo, mi novio en aquel entonces. Y cuando le avisé a mamá, se atacó", rememoró Nancy en diálogo con Teleshow.

EL MOTIVO QUE DESATÓ LA TREMENDA PELEA ENTRE NANCY PAZOS Y SU MADRE

La madre de Nancy se enojó cuando su hija le contó que se iría de vacaciones con su pareja.

"´¿Vos estás diciéndome que tenés relaciones sexuales con él?´, me dijo. En ese momento ella estaba de novia con un señor que vivía en Azul y que la visitaba en casa (un departamento de tres ambientes), fin de semana por medio. ¡Yo me mataba de risa porque lo hacía dormir en el living! Pero bueno, en definitiva era su asunto".

"Entonces, cuando ella explota con ese reproche, le dije: `¡Sí, tengo sexo con Gerardo y lo paso muy bien. Sos vos la que tiene problemas con tu sexualidad, no yo!´. Me respondió: `Si te vas por esa puerta no volvés´”.

“Entonces, busqué dos bolsas de consorcio: en una metí la ropa de vacaciones y en la otra, el resto de lo que tenía. Así que llorando a mares, porque sentía que estaba abandonando a mi hermanita, me fui”, cerró Nancy, que nunca más volvió a su hogar.