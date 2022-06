Nancy Pazos y Lío Pecoraro protagonizaron un picante cruce en vivo: "Eso le pasa a los que recién llegan al programa"

A pocos días del desembarco de A la Barbarossa a la pantalla de Telefe, Nancy Pazos y Lío Pecoraro no tardaron en sacarse chispas en vivo, con picante chicanas.

Uno de los cruces más filosos entre Lío y Nancy ocurrió cuando el periodista le reclamó a la producción que no musicalizaron correctamente su segmento, Los líos de Lío. Además de reclamarles en vivo que escribieron incorrectamente sus placas informativas.

Ante esas quejas, Pazos lo chicaneó con picardía y dio paso a un ida y vuelta explosivo, en el que tuvo que intervenir Georgina Barbarossa.

EL CRUCE DE LÍO PECORARO Y NANCY PAZOS

Lío Pecoraro: -Ayer me hicieron mal una placa. Hoy me ponen Santiago Bal en vez de Federico Bal. Ahora me dicen 'vamos con la placa de Federico Bal' y me ponen a Celina Rucci. ¡Pónganse de acuerdo!

Nancy Pazos: -Eso le pasa a los que recién llegan…

Lío: -No, querida. Este es un nuevo programa. O sea que estás atentando contra la conductora también…

Nancy: -No.

Lío: -Bueno, vamos a seguir. Se casa Federico Bal con Sofía Aldrey…

Nancy: -Portate bien, Fede, sino el tío de ella (furcios)…

Lío: -Perdón, señora, diga de nuevo…

Nancy: -El tío de la chica es magnate, casi el dueño de Mar del Plata. Va a estar feliz con el casamiento. Ella es heredera.

Lío: -Eso ya lo sabemos. ¿Querés venir a hacer los Lios de Lio?

Nancy: -No. Yo no tengo problemas. Ahora, ¿vos venís acá y hablás de los policiales? Yo te estaba ayudando… Nunca pensé encontrarme con un compañero más egocentrista que yo.

Georgina Barbarossa: -Peléense que da rating. Nancy dice que vos te metés en los policiales...

Lío: -Yo tengo autoridad para meterme porque soy periodista. Que le den a ella una sección, como me dieron a mí.

Georgina: -¡Qué mala onda! ¿Rindió esta pelea?