Nancy Duré, sobre Nico Cabré: "Hay chicas que se enteraron que no salían más con él al verlo de vacaciones con otra"

En Nosotros a la mañana, la producción puso al aire un informe sobre las separaciones más ruidosas de la farándula durante el 2021, y el panel hizo especial hincapié en la tercera vuelta (y final) de Nicolás Cabré con Laurita Fernández.

“Yo creo que la de Laurita y Cabré todavía no es un capítulo totalmente cerrado”, dijo Sol Pérez. “Todavía veo amor en la pareja. Me parece que cada vez que se separan es todo muy respetuoso, no se rumorea sobre un tercero en discordia”, agregó la panelista.

“Yo hago un respetuoso silencio porque justamente hablabas de Laurita, pero no sería el caso de Cabré. ¿Vos te olvidás que él estuvo casado?”, le respondió Carlos Monti, sobre el breve matrimonio con Eugenia Tobal que culminó en crisis y en una nueva pareja con la China Suárez.

LA FUERTE OPINIÓN DE NANCY DURÉ SOBRE EL HISTORIAL AMOROSO DE NICOLÁS CABRÉ

“Pero en esa unión, yo la re banco a Laurita. Yo veo amor sincero entre ambos, más allá de lo que pueda pasar. En las crisis que tuvieron nunca salieron con otras parejas o se les conoció un tercero en discordia. Siempre con mucho respeto y silencio”, insistió Sol Pérez.

“Eso es verdad, y además en el caso de Cabré, a él no le gusta hablar de su vida privada. Nunca lo ha hecho, y creo que nunca lo va a hacer. Lo que pasa es que hay antecedentes que no lo favorecen”, recordó Monti, dando lugar a una fuerte opinión de Nancy Duré.

“Claro, tiene un largo historial Nicolás Cabré. Hay chicas que se enteraron que no estaban más con él porque lo vieron en la tapa de una revista con otra de vacaciones, ponele. Pero en el caso de Laurita Fernández, no me parece que esté preparada para una convivencia con un hombre tan intenso”, cerró la panelista.