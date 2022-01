Nació Pedro, el hijo de Roxy Vázquez y lo presentó con un tierno posteo

En agosto del año pasado Roxy Vázquez compartía con sus compañeros de las mañanas de TN, y en el mismo momento con todos los espectadores, la noticia de que estaba embarazada. Hoy con muchísima felicidad compartió la noticia de la llegada de Pedro, su segundo hijo.

La periodista, a través de Instagram, mostró la primera foto de su bebé. “Pedro”, escribió junto a un corazón y la imagen del piecitico del bebé, recién nacido. Toda una imagen que resumen el gran momento que vive la conductora con su pareja, Julián, y su hijo Rocco (11), fruto de su primer matrimonio.

Pero no fue todo. Junto a la dulce postal de la llegada de su segundo hijo, Roxy la acompañó con un fragmento de Canción de cuna de Los Piojos. “Nunca nadie me dio tanta luz/ para nadie fui tan importante/ nunca quise ver tan lejos al dolor/ con verte crecer tengo bastante”, se escucha en la voz de Andrés Ciro Martínez.

Roxy Vázquez habló de cómo se enteró del embarazo de su segundo hijo

“Estoy feliz y está todo bien. Me costó decirlo al aire porque pienso que no importa. No estoy acostumbrada a ser noticia, pero tenía que decirlo”, había contado la periodista en El espectador (CNN Radio).

"Queríamos ser padres, pero lo pensábamos más para el año que viene. Se adelantó", aseveró.

“Estábamos juntos cuando me enteré. No lloramos porque nos quedamos impactados y mirándonos. Estaban las ganas, pero íbamos con tranquilidad. Quedamos shockeados”, recordó.

