Nacho Viale habló del escándalo de Ana Rosenfeld en lo de Mirtha: "Supongo que pedirá disculpas"

El fin de semana pasado, Ana Rosenfeld visitó La Noche de Mirtha Legrand, donde habría protagonizado un cruce con una peinadora de la producción del ciclo que habría tenido un ataque de nervios, y ahora Nacho Viale opinó al respecto en Intrusos.

La abogada se defendió de estas acusaciones este lunes en el ciclo de América aduciendo “lo único que le pedí fue un brushing y me dijo que no podía hacerlo”. Sin embargo, los panelistas le señalaron que Pepe Ochoa (que trabaja en la producción de ese ciclo y en LAM) habría dado otra versión.

De acuerdo a Ocho, la peinadora le habría hecho un trabajo que no satisfizo a Rosenfeld, que le habría dicho: “Si sabía que me ibas a dejar así, me traía a mi maquilladora”. De esta manera, la joven habría estallado en llanto por casi una hora y el propio Ochoa la habría consolado.

Más sobre este tema Yanina Latorre recordó picante el paso de Ana Rosenfeld por LAM: "No la aguantaba nadie"

NACHO VIALE OPINÓ SOBRE EL CRUCE ENTRE UNA PEINADORA DE LA NOCHE DE MIRTHA Y ANA ROSENFELD

“La mesa está grabada, si algo pasó estarían los videos y los audios. Soy cero escándalos, cero problemas. Nunca en mi vida maltraté a nadie y me saco el sombrero por todos los que trabajan y colaboran”, se defendió la abogada.

Consultado por el incidente en la entrada al cumpleaños de su mamá, Marcela, Nacho Viale se mostró ajeno a todo lo ocurrido, aunque reconoció que “siempre hay una peinadora para los invitados”.

Cuando el cronista de Intrusos le contó que Pepe Ochoa estuvo al tanto de todo, Nacho confirmó: “Mañana lo veremos con él y con todo el equipo, por supuesto. Si hubo una situación así, está mal y supongo que Ana, que es una persona de bien, pedirá disculpas”, dijo.

Sin embargo, Nacho fue más allá y reveló que “si no existió nada, pedirá disculpas quien tenga que pedir”, en referencia a que lo hará la peinadora, Antonella, si se comprueba que no ocurrió nada de lo que se filtró.