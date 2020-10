Nacha Guevara detalló su particular desayuno para estar regia a los 80: "Leche de almendras y una miel que sale del cactus"

La llegada a los 80 de Nacha Guevara provocó que la artista haga un repaso sobre su extensa carrera, mientras disfruta del buen momento profesional en Cantando 2020. En una nota con Arriba argentinos la artista habló de una pregunta siempre frecuente que recibe desde hace mucho tiempo: “Cómo hace para estar así”.

La cantante, que ya había mostrado uno de sus almuerzos, contó que arranca el día con un desayuno muy particular. “Leche de almendras, una pera cortada en pedacitos, dos tostadas. Ghee, que es lo que las abuelas llamaban mantequilla clarificada, una mantequilla que pierde toda su parte grasa y tóxica. Y agave, que es una miel natural que sale de los cactus. Ese es mi desayuno en general”, confió, además de contar que ese día iba a comer "una mescolanza" de “ravioles de ricota con una ensalada de rúcula, cebolla morada, palta, pera".

También Nacha se sinceró sobre los cuidados que tiene para su piel. “Yo uso cantidades industriales de cremas y productos, pero aparte de eso hay una genética y un cuidado. Por ejemplo, es importante dormir bien. La piel cambia de una manera asombrosa cuando una persona duerme más de ocho horas. Porque la piel es un órgano y nosotros pensamos que es algo que nos cubre. No, es el órgano más grande del cuerpo donde están todas las terminales nerviosas. Entonces cuando una persona medita y su sistema nervioso está más equilibrado, la piel también lo refleja”, aseguró.

La artista reconoció que las mañanas son el momento donde puede agarrarle el bajón, pero confesó que la meditación es su cable a tierra. “Lo que uno ha vivido está en uno y te ha dado herramientas y experiencia. Eso no quiere decir que uno no se asuste, porque uno se asusta, pero cuando eso me pasa y pasa más a menudo de lo que la gente por ahí cree, lo que hago es volver a ciertos episodios del pasado muy traumáticos, muy desafiantes. Recurro siempre a eso con herramientas que uso desde hace más de treinta y pico de años ya. Soy meditadora y eso funciona”, aseveró Nacha Guevara, plena a los 80 años.