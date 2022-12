Music Wins Festival: sideshows, horarios, grilla y todo lo que tenés que saber

La tercera edición Music Wins Festival (10 de diciembre Club Ciudad de Bs As) tiene confirmados los side shows. Devendra Banhart, Feet Foxes y The Blaze serán los encargados de realizar shows en solitario los días 8, 9 y 11 de diciembre.

Todos los shows serán en C Complejo Art Media. Las entradas se encuentran a la venta en www.venti.com.ar

Devendra Banhart, 08 DE DICIEMBRE - C COMPLEJO ART MEDIA

Considerado uno de los pioneros de la música folk, Devendra Banhart irrumpió en el ecosistema musical aparentemente de la nada en 2002 con su primer disco, Oh Me Oh My…The Way the Day Goes By the Sun Is Setting Dogs Are Dreaming Lovesongs of the Christmas Spirit. Nacido en Texas pero criado en Caracas, Venezuela, la música siempre fue una pasión para Banhart, y la descubrió de forma tanto mágica como fortuita.