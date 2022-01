Muscari explicó qué cosas no tolera de una posible pareja: "Queda tachado si se dedica a los medios o es antivacuna"

Instalado en Carlos Paz donde dirige la obra Sex, José María Muscari abrió su corazón y reveló cómo se maneja a la hora de conocer gente nueva teniendo en cuenta el contexto actual con las dificultades que trae la llegada del coronavirus.

Desde un móvil para Todas las tardes, el productor teatral reconoció que hay muchos chongos que se le acercan con el objetivo de conocerlo más. Sin embargo, fue tajante con su postura: “Creo que, si tuviera con alguien que es antivacuna, un poco me la baja”, comenzó diciendo.

“No me imagino vinculándome con alguien que piense tan diferente a mí en relación a algo tan social y que afecta a la humanidad”, agregó, reafirmando su pensamiento respecto a la importancia de cuidarse contra el virus.

Por último, indagado sobre qué tiene que tener el hombre que lo conquiste, Muscari cerró: “Tiene que tener una muy buena personalidad y no se tiene que dedicar a nada relacionado al mundo del espectáculo porque ahí queda tachado de la lista de manera inmediatamente. No me gusta la gente del medio, ni que hagamos lo mismo. Me resulta volver a casa y hablar del mismo tema”.