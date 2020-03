Muscari confesó que retomó la relación con Nazarena Vélez: "Después de 4 años le escribí y ahora tenemos buen vínculo"

Luego del escándalo que se vivió en agosto de 2016 cuando se filtró un audio privado en el que José María Muscari apuntó en durísimos términos contra Federico Bal en el cumpleaños de Barbie Vélez (expareja del actor), la relación del productor con Nazarena se disolvió.

Sin embargo, Muscari sorprendió a Cae, Silvina Escudero, Marcelo Polino y Pía Slapka al hablar en Divina Comida sobre su situación personal con la mamá de Bárbara: "Ahora tengo un buen vínculo con Nazarena", comenzó diciendo.

Más sobre este tema Fuerte polémica por un audio de Muscari insultando a Fede Bal en el cumpleaños de Barbie Vélez: la grabación y la aclaración del director

Tras escucharlo, Polino acotó: "Jose, fuiste una de las personas más presente cuando Nazarena quedó viuda (de Fabián Rodríguez, con quien tuvo a su hijo Thiago) y le diste una mano no sólo espiritual sino económica cuando ella iba a perder su casa. Y ese vínculo parecía que iba a ser para toda la vida, y después se cortó".

Fue entonces que José María decidió romper el silencio: "No lo había contado en ningún lado y justo me lo preguntás, está bueno decirlo. Hablé hace muy poco con Nazarena por primera vez después de cuatro años. Le mandé un audio de WhatsApp, ella está haciendo temporada en Mendoza, y me contestó un mensaje muy divino. Quedamos en que vamos a hablar cuando vuelva".

"Hablé hace muy poco con Nazarena por primera vez después de cuatro años. Le mandé un audio de WhatsApp y me contestó un mensaje muy divino. Quedamos en que vamos a hablar cuando vuelva". G-plus

"La lectura que hago con el tiempo y lo que yo pienso es que cada uno, tanto Nazarena como yo, no nos compartamos como al otro le hubiera gustado que nos comportemos. Nunca se supo quién filtro el audio", cerró.