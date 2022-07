Murió Liliana Caldini, exesposa de Cacho Fontana: la actriz y exmodelo tenía 71 años

Murió Liliana Caldini, la exesposa de Cacho Fontana (90) a sus 71 años, y la noticia fue confirmada por Antonella, la hermana gemela de Ludmila, hijas que tuvo fruto de su matrimonio con el locutor.

El hecho sucedió el domingo por la noche, y por el momento no trascendieron las causas del fallecimiento de la exmodelo.

Caldini tuvo su explosión de popularidad en la década del setenta como cara de las publicidades de los cigarrillos Chesterfield, y protagonizó la película El extraño de pelo largo junto a Litto Nebbia, Miguel Bermúdez, Nacha Guevara y Diana Maggi.

Liliana Caldini también era abuela de Lucas por parte de Ludmila, radicada en España, y de Joaquín del lado de Antonella.

LA REFLEXIÓN DE LILIANA CALDINI SOBRE LA MUERTE

"Me da miedo morirme sufriendo. Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma", había expresado Liliana Caldini en una entrevista con revista ¡Hola Argentina!

Defensora de la belleza natural, siempre se negó a someterse a cirugías estéticas: "¿A quién le voy a mentir mi edad? Además, no necesito, a mí me rejuvenecieron mis nietos".

"Mis nietos son lo mejor que me pasó en mi vida. Son mis edecanes y mis motores. Cuando decaigo, están mis nietos. Están en mi mente y en mi corazón. Soy súper compañera de los dos", había cerrado Liliana Caldini, la exesposa de Cacho Fontana.