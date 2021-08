Murió Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, a sus 80 años: adiós a una leyenda del rock

Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, murió a sus 80 años. El músico, que falleció en un hospital de Londres rodeado de sus seres queridos, era el integrante con más bajo perfil de la banda integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood.

Según informó la agencia EFE, fue su publicista, Bernard Doherty, quien anunció la triste noticia de su muerte.

Watts, muy cuidadoso de su exposición a pesar de formar parte de una de las bandas de rock más famosas del mundo, se había sometido a una operación recientemente, por lo que no participó de la gira de la agrupación, No filter, en Estados Unidos.

El comunicado de los Rolling Stones por la muerte de Charlie Watts

Apenas trascendió la noticia de la muerte de Watts, sus compañeros transmitieron su dolor a través de la cuenta oficial de los Rolling Stones en Twitter.

En un sentido comunicado, los rockeros expresaron: "Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación".

Y le dedica un párrafo especial a la prensa del mundo: "Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento".

La historia de Charlie Watts en los Rolling Stones

Charles Robert Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres y se sumó a los Rolling Stones en 1963, transformándose en el integrante más antiguo de la banda junto a Mick Jagger y Keith Richards.

En el año 1963, Charlie conoció a Brian Jones, Jagger y Richards en los clubes de rhythm and blues de Londres, donde tocaba la batería mientras se formaba como artista gráfico.

De hecho, en los comienzos de la banda Watts también diseñó las portadas de los álbumes y escenarios de las giras de la banda.

En el primer encuentro con quienes se transformarían en sus compañeros de ruta por 60 años, Charle les preguntó: “¿Vamos a ganar plata? Porque yo necesito cobrar. Vivo de esto”.

En más de una oportunidad, tanto Mick como Keith definieron a Charlie como “el verdadero líder de la banda”, a pesar del bajísimo perfil del músico, que a diferencia de sus históricos compañeros evitaba los flashes y las luces una vez que bajaba de los escenarios.

En uan entrevsita con The Guardian, Charlie había hablado del posible final definitivo de los Rolling Stones: “Me encanta tocar la batería y me encanta tocar con Mick, Keith y Ronnie, no sé sobre el resto. No me molestaría si los Rolling Stones dijeran que es todo... Suficiente".

“La gran preocupación para mí es estar lo suficientemente bien. Afortunadamente, no trabajamos como solíamos hacerlo. Hay grandes brechas entre cada espectáculo”, había agregado sobre el vertiginoso ritmo de la banda que hoy llora su partida.