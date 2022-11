Mundial Qatar 2022: Cinthia Fernández cruzó a Silvia Fernández Barrio en pleno debate sobre la cultura del país sede

En Momento D, programa del que Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio son panelistas, reflexionaron sobre cómo se vive en Qatar, la sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Esto se dio luego de que artistas como, por ejemplo, Dua Lipa, no quisieran cantar en la apertura hasta que las autoridades del país asiático cumplan con lo que prometieron en materia de derechos humanos.

"Pero chicos, no es solamente Qatar, son todos los países arábigos, hay un tema de la cultura donde también hay que tener una mirada un poco más respetuosa, aunque sea completamente diferente”, comentó Fernández Barrio. “¿Respetuosa a ellos?, ¿respetuosa de ellos?, ¿en serio me decís?”, intervino Cinthia, indignada.

"Para mí no merecen respeto en absoluto que llamen a una mujer como si llamaran a un perro, que la sienten en otra mesa, que siempre las aparten, que no puedas ir de la mano con tu pareja", sumó Cinthia, contundente. Y se despidió defendiendo a las mujeres. "A mí no me parece nada respetuoso que puedan tener siete mujeres y ellos son los capos, los porong... del mundo, por tener siete mujeres y la mujer vive así, sometida. Para mí no se merecen respeto", sentenció, contundente, ante la mirada atenta de Silvia.

POR QUÉ DUA LIPA NO CANTARÁ EN LA APERTURA DEL MUNDIAL QATAR 2022

Dua Lipa desmintió la versión que indica que formará parte de la inauguración del Mundial Qatar 2022. Y explicó los contundentes motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo”, sentenció, contundente, a través de sus stories de Instagram.

Luego de haber hecho públicos los motivos de su ausencia, remarcó que alentará a su país desde su casa. "No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar, estaré animando a Inglaterra desde lejos", cerró, con firmeza.

Es importante remarcar que el país anfitrión en Medio Oriente soporta una resistencia global por la política de derechos humanos, por el trato destinado a las mujeres, trabajadores migrantes y la comunidad LGBTIQ+.