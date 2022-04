Una mujer sorprendió a Fabián Doman en pleno móvil en vivo: "¡Volvé con Evelyn, es la mejor!"

En 2013, Fabián Doman y Evelyn Von Brocke anunciaron su separación, tras veinte años de años de matrimonio y dos hijos en común. Si bien ambos rehicieron sus vidas, todavía hay quienes quieren que vuelvan a estar juntos.

Fue el propio Doman quien descubrió esto mientras hacía una nota en Momento D sobre la toma de terrenos en Los Hornos y, cuando estaba a punto de cerrar el móvil, la entrevistada tomó la palabra y le lanzó un reproche en vivo.

“Chau. Che, escúchame: volvé con tu mujer, déjate de joder, ¿eh?”, le dijo Mónica a Doman, que se quedó sorprendido, sin perder la sonrisa. “¿Con quién querés que vuelva?, preguntó el conductor y obtuvo una respuesta contundente: “Con Evelyn, la mejor”.

FABIÁN DOMÁN, SORPRENDIDO POR UNA ENTREVISTADA QUE QUERÍA QUE VUELVA CON EVELYN VON BROCKE

“Evelyn está felizmente casada. Tiene un marido, Juan (Viaggio), al que quiero mucho. Son felices”, se justificó Doman, mientras Cinthia Fernández le acotaba con humor: “No te quiere si te dice que vuelvas con Evelyn”.

“¿Quién metió la pata primero? Me parece que vos”, prosiguió la entrevistada. “¡Pero eso hace ocho, nueve años, Mónica!”, le dijo Doman despidiendo al aire a la mujer, en medio de las risas de sus panelistas.

"Yo le pregunté '¿vos me amás?'. Y el silencio fue eterno. Él también me lo preguntó y no supe qué decir. Yo creo que la pareja es de a dos. Seguramente hice mil errores, hoy los veo y trato de no volver a repetir", recordó en su momento Evelyn Von Brocke en Intrusos sobre la charla que decidió su separación de Fabián Doman.