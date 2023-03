Los motivos por los cuales Juana Viale se va de Argentina y se instala en España: "Me voy"

En medio de las negociaciones por la vuelta de Mirtha Legrand y Juana Viale a eltrece, la nieta de la famosísima conductora confirmó que se va de Argentina.

Juana se instalará temporalmente en España los primeros días de mayo. ¿El motivo? Dará un volantazo en su carrera y se animará a hacer teatro en el Viejo Continente.

"Me voy a hacer teatro a España a fines de mayo. No puedo contar mucho porque no está todo terminado. El 22 de mayo si no me equivoco estreno. Van a ser dos semanas de función en una obra que está hecha por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y dirigida por Cristian Morales". G-plus

"Me voy a hacer teatro a España a fines de mayo. No puedo contar mucho porque no está todo terminado. El 22 de mayo si no me equivoco estreno. Van a ser dos semanas de función en una obra que está hecha por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y dirigida por Cristian Morales", informó, súper contenta, en diálogo con Socios del Espectáculo.

ASEGURAN QUE JUANA VIALE ESTÁ EN PAREJA CON EL EMPRESARIO MAURICIO FILIBERTI

En las últimas horas, comenzó a circular un rumor bomba sobre la que sería la nueva relación que inició Juana Viale (40) tras separarse del arquitecto Agustín Goldenhorn, con quien estuvo de novia tres años, y ahora las versiones apuntan a Mauricio Filiberti.

Los rumores sobre Juana y Filiberti comenzaron luego de la que la actriz se trasladara el jueves pasado a Punta del Este en un vuelo privado junto al empresario, en uno de los tantos viajes que hicieron juntos en los últimos años.

En agosto de 2021, Juana acompañó a su hija a estudiar a Francia, pero al llegar a Europa, las autoridades sanitarias les pidieron que se aíslen algunos días a raíz de la pandemia de covid. Fue entonces cuando el empresario les ofreció a ambas pasar varios días en el yate de 64 metros de eslora y cinco pisos de altura que tenía anclado frente a la Costa Azul francesa y que luego vendió en una cifra que oscilaría entre los 70 y 80 millones de dólares.