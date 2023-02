Del Moro retó a Romina y a Alfa de Gran Hermano por no hablarse: "Hoy esta casa pierde al papá o a la mamá"

Este domingo, la gala de eliminación vivió un momento muy especial cuando Santiago del Moro encaró en la previa a la decisión del público a Alfa y a Romina y les reprochó que no se saludan pese a lo mucho que interactuaron en los últimos meses, al punto de convertirse en referentes indiscutibles.

Los televidentes debieron elegir este domingo entre “La Tora” Villar, “Alfa” Santiago y Romina Urigh, y luego de que la rubia quedara “salvada” por el voto de los televidentes, Del Moro aprovechó para contar lo mucho que significa para él Gran Hermano 2022.

“El año pasado estaba haciendo MasterChef y el director del canal me anunció que mi siguiente proyecto iba a ser algo grande. Desde el día en que me dijeron que era Gran Hermano no pude dormir”, recordó el conductor.

DEL MORO LE REPROCHÓ LA MALA ACTITUD ENTRE ELLOS A ALFA Y A ROMINA DE GRAN HERMANO

“Es un proyecto que necesita mucha plata porque es un programa que nunca termina hasta que el último en irse apaga la luz. Fue un proyecto hermoso y yo les prometí que iba a hacer un programa a mi manera, porque yo los quería ver jugar, y por eso siempre los traté de jugadores, porque esto es una competencia”, dijo el conductor a modo de introducción.

“El premio es cada día más grande, unos llegarán por fama (…), otros porque quieren mostrarse en la televisión… Dependerá de ustedes como siguen en esto, pero yo lo quería encarara con total responsabilidad y quería cuidar la casa, cuidarlos a ustedes y la verdad es que hoy se va a ir Alfa o se va a ir Romina, por lo que eligió el público”, agregó, antes de dirigirse exclusivamente a Alfa y a Romina.

“Y la verdad es que lo único que les pido, porque sé que en esta altura del juego ya no se hablan ustedes, que por más que tengan mil diferencias, cualquier que cruce la puerta cuando les diga quién se tiene que ir de la casa, se den un abrazo como grandes competidores que han sido”, les dijo.

EL ENOJO DE SANTIAGO DEL MORO CON ALFA Y ROMINA DE GRAN HERMANO 2022

“Son grandes jugadores que se han servido mutuamente durante muchos meses, se han hecho fuertes; porque hoy esta casa pierde al papá o a la mamá, así que no es un día más parfa mí y no va a ser un día más para la casa”, reconoció.

“No son los mejores porque el mejor va a ser quién gane, pero sí Romina o Alfa van a ser jugadores que van a quedar en la historia grande de este programa”, dijo Del Moro, absolutamente seguro de sus palabras ante Alfa y Romina de Gran Hermano 2022.