Moria Casán, filosa luego de que Georgina Barbarossa contara que se negó a tomar un café con ella: "Gentuza"

A Moria Casán y a Georgina Barbarossa las separa una distancia histórica, de años, "vintage". De paso por Los Ángeles de la mañana, la actriz y conductora rememoró sus diferencias al explicar por qué le negó el saludo a la One en un encuentro casual.

"Dijo cosas muy feas de mi marido. Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca", contó Georgina, que enviudó de Miguel Lecuna en 2001. "No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella sola dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", aseguró.

Y Moria, que no se podía quedar de brazos cruzados, afinó su puntería y tiró todos sus dardos desde sus redes sociales por medio de un tsunami de mensajes, en un tono que ya es su marca registrada.

"Contestación para cuando alguna gentuza miente acerca de mi persona: cuando estás saliendo de un lugar, y hay un grupo de personas que conocés y una a la que detestás, saludás a todes". Y agregó: "Pero la que te detesta tiene un tic que te guiña un ojo y hace muecas con la jeta tipo truco... y encima como yo no juego a nada, entonces yo le digo: ¿todo ok? Y la desagradable te hace gesto de #SI entonces yo digo y tengo testigos 'dame un beso'... (Cont)".

Y siguió: "La guiñadora se acerca y te da un beso, y como vos o sea #YO la ONE no se lo doy, entonces le digo: 'Dale boluda hacelo mejor'. Y la exvedette madura de CHERUTTI te dice mientras sigue moviendo su jeta y guiñándome los 2 ojos a la vez... 'Te doy un beso porque soy educada pero soy rencorosa' y GALO, el RUSO y #YO partimos. A todo esto la guiñadora miente y dice que la invité a tomar un café, jamás ocurrió eso porque no tomo café... #QueDISPARATE".

"Claro, está haciendo teatro INFANTIL. #Socorroooooooo y necesita que vaya aunque sea el boletero a verla #SeVolvióAColgar #MeImpresionaMiFAMA", lanzó Moria. Y cerró: "Y vuelvo a aclarar, NUNCA invito a nadie a tomar café porque no tomo café, tomo té jaaaaaa".