Moria Casán confesó que no ve a Humberto Poidomani ¡desde que se casaron hace 6 meses!

A fines de diciembre pasado, Moria Casán (73) había sorprendido al público al revelar que se casó con Humberto Poidomani (77) en La Toscana de fondo en Italia.

Y pese a que la conductora no escatima en halagos para su esposo cada vez que le preguntan por el artista plástico, la diva dejó a todos los invitados de PH, podemos hablar con la boca abierta al dar detalles de esta relación: “Poidomani es todo lo que está bien en el sentido de que ‘orgasmeamos’ con la literatura. Yo estoy leyendo de vuelta La metamorfosis de Kafka por ejemplo, entonces él me habla de eso y yo me toco”, aseguró, dando detalles de su intimidad con el hombre que conquistó su corazón.

"Nos vimos dos semanas. Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. Me casé y me separé. No lo veo desde el 28 de diciembre pasado". G-plus

Además, Moria reconoció que hubo encuentros íntimos con Humberto: “Estuve con él en Florencia cuando viajamos a Europa y ahí compartimos habitación, pero cuando visitamos Roma, no. No convivimos porque él vive en Miami”.

“Nos vimos dos semanas. Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. Me casé y me separé”, agregó, entre risas. A lo que el Chino Leunis quiso saber hace cuánto que no ve a Poidomani.

Más sobre este tema Moria Casán se casó con Humberto Poidomani en una "unione neologística" en Italia: "Sin canje ni sidra caliente"

Sin filtro, Casán respondió la consulta de su colega: “¡Desde el 28 de diciembre!”, lanzó, dejando en claro que la separación se dio inmediatamente después de la ceremonia. Y cerró: “Él dice que le impresiona porque yo le dije ‘mirá que no nos vamos a ver nunca más mi amor, eh’. Entonces me dice ‘sos una bruja mal’. Soy psíquica. La cuestión es que me casé y me separé, y ‘orgasmeamos’ intelectualmente”.