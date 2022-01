Moria Casán apuntó muy fuerte contra Juan "Coqui" Yacuzzi de Cebollitas: "Usá la bañera, amore"

Un inesperado cruce surgió entre Moria Casán y Juan Yacuzzi, actor que supo trabajar en Cebollitas, cuando la diva salió en defensa de su jefe de prensa Maxi Cardaci.

El actor había hablado de malos tratos durante las grabaciones de la serie infantil y deslizó que Cardaci se había bajado de la promoción de su obra por su enfrentamiento con Carmen Barbieri, a quien Maxi también representa.

“Sigue el #CebollitasGate Coki acusa de mentirosa a Carmen, Flor de la Ve la defiende y en cualquier momento cae Carmencito”, twitteó Ángel de Brito. “Cayó @maxi_cardaci en el #CebollitasGate”, escribió.

"Muero. Usá la bañera, amore, el jacuzzi te baja la presión. Qué rico olor a cebolla en un tuquito que me voy a comer". G-plus

Moria Casán apuntó contra Juan Yacuzzi “Coqui” de Cebollitas

Así la conductora intervino y se despachó contra el actor a través de Twitter:“Ja. Muero. Usá la bañera, amore, el jacuzzi te baja la presión #Level".

“Qué rico olor a cebolla en un tuquito que me voy a comer. Espero que no me quede ninguna mancha de tuco. Te veo en Moria es Moria ,R.E.P R,E.Y (sic)”, lanzó.

Mientras que el jefe de prensa de Moria también dio su palabra: “Nunca fui su prensa ni trabajé para él, jamás le cerré una nota, en su obra la mayoría del elenco son figuras mías, yo no me bajé de nada, elegí no trabajar con él, respeto su movida, ¡pero no la comparto!”, escribió, mientras agradecía con un “te amo” a su amiga.

Fotos: Twitter