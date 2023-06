Morena Rial tomó una drástica decisión con su hijo tras el choque con su BMW

Morena Rial sufrió un choque en la autopista General Paz este miércoles y, ante la sucesión de eventos que vive desde hace una semana cuando le declaró la guerra a su papa Jorge, tomó la drástica decisión de enviar a su hijo Benicio Francesco Ambrosioni a Córdoba “por seguridad”.

Morena visitó Polémica en el bar y aseguró que pese a la mala relación que existe con su padre, ella no permitirá que se corte la relación de Jorge con el nene, aunque luego contó qué decidió hacer con el niño.

“Francesco puede ir con su abuelo, con padre (por Facundo Ambrosioni)… Es más, yo tengo una perimetral con el papá de mi hijo, y ahora a la madrugada viaja a Córdoba por seguridad con sus abuelos”, contó.

MORENA RIAL DECIDIÓ ENVIAR A SU HIJO FRANCESCO CON LOS PADRES DE FACUNDO AMBROSIONI EN CÓRDOBA

“Yo me he peleado un montón de veces con Facundo, hemos tenido perimetral, botón antipánico, todo, y él nunca ha dejado de ver a su hijo”, dijo Morena, y ante una consulta sobre su decisión de enviarlo a Córdoba señaló: “Yo no sé lo que pasó esta mañana”.

“Yo te digo que es un choque más de la General Paz, ¿vos qué me decís?”, quiso saber Gabriel Schultz. “Yo no me estoy alterando, se están alterando otros, me parece. Fui a comer a un restaurante recién y me dijeron ‘raro, ¿no? Rarísimo’”, agregó.

“Ustedes saben cómo se maneja, yo no. Es muy raro porque yo siempre salgo con mi hijo y justo cuando salgo sola…”, dijo Morena, que este jueves publicó una selfie junto a Francesco en sus stories de Instagram. “Yo voy sin mirar atrás. Te voy a extrañar amor mío”, escribió More en la postal.